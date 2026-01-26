Venezuela : le nombre de prisonniers politiques libérés dimanche grimpe à 104, selon une ONG

Le nombre de prisonniers politiques libérés au Venezuela dimanche 25 janvier 2026 a été porté à 104, a annoncé l’ONG Foro Penal après de nouvelles confirmations obtenues en soirée. Cette nouvelle progression du décompte a été rendue publique par le directeur de l’organisation, Alfredo Romero, qui a indiqué sur le réseau social X avoir «vérifié 104 libérations de prisonniers politiques au Venezuela aujourd’hui».

Plus tôt dans la journée, Foro Penal avait fait état d’un premier bilan d’au moins 80 personnes libérées. Le chiffre officiel communiqué en soirée reflète donc des confirmations supplémentaires intervenues au fil des heures, selon le directeur de l’ONG. Romero a précisé que l’équipe poursuit ses vérifications et continue de recenser d’autres libérations éventuelles.

Dans son message, Alfredo Romero a insisté sur le travail de vérification mené par l’ONG avant toute annonce définitive. Il a souligné, sans autres détails publics, que les chiffres publiés correspondent à des libérations confirmées au moment de la mise à jour.

Vérifications en cours et mise à jour des données

Foro Penal, organisation non gouvernementale connue pour son suivi des détentions à caractère politique au Venezuela, met régulièrement à jour ses bilans en fonction des confirmations obtenues sur le terrain. Le processus de vérification repose sur la collecte de preuves et de témoignages permettant d’établir qu’une personne figurant sur leurs listes a bien été remise en liberté.

La hausse du nombre de libérations enregistrée dimanche illustre la manière dont les décomptes peuvent évoluer rapidement lorsqu’une ONG continue d’obtenir des informations supplémentaires au cours de la journée. Le communiqué du directeur montre également la prudence de l’organisation à ne pas annoncer de chiffre définitif tant que les confirmations ne sont pas établies.

Foro Penal a précisé qu’elle «continue de vérifier d’autres libérations», formule généralement employée par l’ONG pour signaler que son inventaire reste susceptible d’être actualisé. Les relevés de l’organisation servent régulièrement de référence pour les médias et les acteurs internationaux suivant la question des détenus politiques au Venezuela.

Selon le message diffusé sur X, la mise à jour à 104 libérations fait suite aux premières confirmations et au travail d’enquête mené tout au long de la journée. Aucune autre précision n’a été fournie publiquement par Alfredo Romero ou par l’ONG dans la foulée de cette annonce sur l’identité des personnes libérées, les conditions de leur remise en liberté ou les autorités impliquées.

Les chiffres publiés par Foro Penal seront probablement repris et éventuellement complétés dans les heures et jours à venir, si d’autres confirmations sont obtenues et rendues publiques par l’organisation ou par des sources autorisées.