Venezuela : fortes explosions entendues à Caracas, selon l’AFP
De fortes explosions, accompagnées de bruits évoquant des survols d’avions, ont retenti vers 2h (6h TU) ce samedi 3 janvier 2026 à Caracas, a constaté un journaliste de l’AFP. Ces événements surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a déployé une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et déclaré que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro étaient «comptés». Des détonations continuaient d’être entendues vers 2h15 (6h15 TU).
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires