Venezuela : fortes explosions entendues à Caracas, selon l'AFP

De fortes explosions, accompagnées de bruits évoquant des survols d’avions, ont retenti vers 2h (6h TU) ce samedi 3 janvier 2026 à Caracas, a constaté un journaliste de l’AFP. Ces événements surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a déployé une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et déclaré que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro étaient «comptés». Des détonations continuaient d’être entendues vers 2h15 (6h15 TU).