Venezuela: au moins 87 personnes relâchées après les manifestations post‑électorales 2024

Au moins 87 personnes emprisonnées après la présidentielle vénézuélienne de 2024, contestée par l’opposition, ont été libérées pour le Nouvel An, ont annoncé mercredi 31 décembre deux ONG, une semaine après une première libération de 99 personnes annoncée par les autorités à Noël. « Ce matin du 1er janvier, des mères et des proches ont signalé de nouvelles libérations de prisonniers politiques de la prison de Tocoron (100 km à l’ouest de Caracas) », a publié sur les réseaux sociaux le Comité pour la liberté des prisonniers politiques (Clippve). La répression des troubles post‑électoraux, survenus après la proclamation de la réélection du président Nicolás Maduro, s’était soldée par 2 400 arrestations et 38 morts, selon les chiffres officiels.