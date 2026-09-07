US Open 2026 : Zheng efface un 0-5 et renverse Swiatek

Qinwen Zheng a signé l’un des grands retournements de l’US Open 2026. Menée 5-0 dans le premier set, la Chinoise a battu Iga Swiatek 7-5, 6-3 et rejoint les quarts de finale.

Qinwen Zheng a renversé Iga Swiatek en huitième de finale de l’US Open 2026. Menée 5-0 dans le premier set lundi 7 septembre à New York, la Chinoise a remporté sept jeux de suite avant de s’imposer 7-5, 6-3 sur le court Arthur Ashe.

Swiatek semblait avoir pris le contrôle du match après un départ très rapide, mais Zheng a progressivement repris l’initiative. La championne olympique a effacé son retard, conclu le premier set 7-5 puis maintenu la pression dans la deuxième manche pour boucler la rencontre en deux sets.

La performance est d’autant plus marquante que Zheng a dû passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal. Revenue cette année après une opération du coude droit, l’ancienne numéro 4 mondiale était retombée au 121e rang avant le tournoi.

Son parcours new-yorkais est déjà jalonné de retournements spectaculaires. Au tour précédent, elle avait également été menée 5-0 dans le troisième set face à Madison Keys. Après avoir sauvé une balle de match à 5-1, elle avait remporté les sept derniers jeux pour s’imposer 1-6, 7-6(3), 7-5.

Face à Swiatek, Zheng retrouvait une adversaire qui avait remporté sept de leurs huit confrontations précédentes. Son unique succès remontait à la demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024, avant son sacre olympique sur la terre battue de Roland-Garros.

La Polonaise, tête de série numéro 8 et championne de l’US Open en 2022, quitte donc le tournoi en huitième de finale. Zheng poursuit sa remontée et disputera les quarts contre la gagnante du duel entre Naomi Osaka et Elena Rybakina.