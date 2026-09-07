US Open 2026 : Mirra Andreeva atteint pour la première fois les quarts

Mirra Andreeva s’est qualifiée pour son premier quart de finale à l’US Open en battant Anastasia Potapova 5-7, 6-4, 6-3. La Russe de 19 ans poursuit ainsi son meilleur parcours à New York.

Mirra Andreeva a atteint lundi 7 septembre pour la première fois les quarts de finale de l’US Open. La Russe, tête de série n°5, a renversé Anastasia Potapova 5-7, 6-4, 6-3 au terme d’un huitième de finale disputé à New York.

Andreeva, 19 ans, signe ainsi son meilleur résultat à Flushing Meadows. Après avoir laissé échapper la première manche, elle a progressivement réduit ses fautes et imposé davantage de rythme pour égaliser, avant de prendre l’avantage dans le troisième set.

La fin de rencontre a été marquée par une blessure apparente à la jambe gauche de Potapova. Andreeva s’est immédiatement approchée de son adversaire, qui est aussi l’une de ses proches sur le circuit, et l’a aidée à rejoindre son banc. Potapova a néanmoins repris le jeu et terminé la rencontre.

Andreeva a conclu le match sur un revers gagnant après 2 h 27 de jeu. Cette qualification prolonge sa progression dans les tournois du Grand Chelem et lui permet de poursuivre sa campagne new-yorkaise au stade des huit dernières joueuses. Dans le même tableau, Emma Navarro a rejoint Jessica Pegula en quarts de l’US Open.

Pour une place en demi-finale, elle doit affronter la gagnante du duel 100 % américain entre Coco Gauff et Iva Jovic, programmé dans la même journée. La Russe avance désormais dans une partie de tableau où plusieurs prétendantes ont déjà dû passer par des matches à forte intensité.

Le parcours d’Andreeva confirme aussi sa régularité sur les plus grandes scènes depuis son installation parmi les meilleures joueuses mondiales. À New York, son prochain match lui donnera l’occasion d’atteindre pour la première fois le dernier carré de l’US Open.