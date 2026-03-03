Rentrée UPR 2026: Joseph Djogbénou appelle les maires à faire des hôtels de ville des vitrines d’exemplarité

À l’occasion de la rentrée politique de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) pour l’année 2026, son président, Joseph Djogbénou, a livré un message sans détour à l’endroit des maires issus du parti.

Après avoir insisté sur la ponctualité, la discipline interne et le strict respect des orientations politiques, il a recentré son intervention sur un sujet concret: l’état des hôtels de ville.

Selon Joseph Djogbénou, les hôtels de ville dirigés par l’UPR doivent refléter une identité commune, fondée sur la propreté, l’ordre et une organisation irréprochable.

Revenant sur les constats faits lors de récentes tournées, il a regretté l’état jugé peu reluisant de certaines infrastructures communales.

« Nos hôtels de ville sont sales », a-t-il déploré, appelant les élus à une prise de conscience immédiate.

Pour le président de l’UPR, ces édifices publics doivent être immédiatement identifiables comme des symboles de l’autorité communale et de l’exemplarité administrative.

« On doit savoir que c’est un hôtel de ville », a-t-il martelé, invitant les maires à faire de ces lieux de véritables vitrines du service public local.

Tout au long de l’allocution, l’atmosphère est restée studieuse, notamment lors de l’évocation des principes d’équité, de protection du patrimoine public et des critères de performance attendus des exécutifs communaux.

Les élus ont également pris connaissance des différentes communications et des « dix recommandations » destinées à structurer l’action communale sous la bannière du parti.

En conclusion, Joseph Djogbénou a exprimé la satisfaction de la haute direction politique de l’UPR, tout en réaffirmant sa confiance dans la capacité des élus à représenter dignement le parti et à servir efficacement les citoyens.