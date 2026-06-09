Bénin : après des jours de blocage, le préfet Laurent Zomaï installé ce mercredi 10 juin

Laurent Zomaï doit être installé ce mercredi 10 juin comme préfet du Zou, après plusieurs jours de blocage provoqués par une sanction de l’ARMP finalement annulée par la Cour suprême. La passation de charges à Abomey devrait mettre fin à une séquence administrative et judiciaire suivie de près depuis sa nomination en Conseil des ministres.

La passation de charges entre le préfet sortant du Zou Daniel Valère Sètonnougbo et son successeur désigné Laurent Zomaï est prévue ce mercredi 10 juin à la préfecture d’Abomey, chef-lieu du département situé à environ 140 kilomètres au nord de Cotonou, selon une notification par message radio transmise aux structures concernées dans la soirée du mardi 9 juin, rapportée par le quotidien gouvernemental La Nation.

Cette installation, si elle se tient, mettra fin à une séquence de blocage déclenchée par une sanction administrative de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Nommé préfet du Zou lors du Conseil des ministres du mercredi 3 juin – le premier du gouvernement de Romuald Wadagni -, Laurent Dhossou Zomaï avait immédiatement fait face à une décision de l’ARMP datée du 16 avril 2026 qui l’excluait de la commande publique pour une durée de cinq ans, et son établissement « Zom-Espace » pour deux ans. L’ARMP lui reprochait d’avoir produit une autorisation de fabricant non authentique lors d’une procédure de demande de renseignement et de prix pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du ministère de la Justice et de la Législation en 2025.

Une première cérémonie de passation, fixée au vendredi 5 juin, avait été annulée in extremis sans explication officielle. Maires des neuf communes du Zou, directeurs départementaux, autorités coutumières et personnalités locales s’étaient déjà déplacés à la préfecture d’Abomey lorsque le secrétaire général de la préfecture, Julien Ouankpo, avait annoncé le report. Ni Zomaï ni Sètonnougbo n’étaient présents.

Une double procédure devant la Cour suprême

La séquence judiciaire s’était ouverte dès le lendemain de la nomination. Le vendredi 6 juin, la Cour suprême du Bénin avait accordé un sursis à exécution de la sanction de l’ARMP dans l’attente d’un examen au fond, permettant à Zomaï de prétendre à sa prise de fonction. Plusieurs médias béninois avaient alors annoncé une installation possible le lundi 8 ou le mardi 9 juin, qui ne s’est pas concrétisée.

Le lundi 8 juin dans l’après-midi, statuant au fond devant la chambre administrative, la Cour suprême a annulé la décision de l’ARMP. La haute juridiction a retenu un motif exclusivement procédural : l’ARMP avait méconnu le délai légal de sept jours que lui impose la loi lorsqu’elle s’autosaisit d’une procédure en matière de marchés publics. Zomaï était représenté par Me Aziz Onifadé, l’ARMP par Me Paul Avlessi. Les débats ont été sommairement menés, la procédure devant la Cour suprême étant essentiellement écrite, selon La Nation.

L’arrêt du 8 juin lève l’obstacle administratif à la prise de fonction mais ne tranche pas la question de fond : le caractère authentique ou non de l’autorisation de fabricant produite par Zomaï lors de la procédure de 2025. La décision initiale de l’ARMP avait par ailleurs transmis le dossier de l’établissement Zom-Espace au procureur de la République près le Tribunal de Parakou, procédure pénale distincte sur laquelle la Cour suprême ne s’est pas prononcée et qui demeure pendante.

Un opérateur économique affilié à la coalition présidentielle

Fondateur du Cadre de Concertation des Jeunes (CCJ) et membre fondateur du Bloc républicain, l’un des deux partis de la coalition au pouvoir, Laurent Dhossou Zomaï est originaire du département du Mono, dans le sud-ouest du Bénin. Sa nomination au poste de préfet du Zou figure parmi plusieurs nominations préfectorales actées lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Wadagni, investi le 24 mai 2026.

Le département du Zou, dont Abomey est le chef-lieu et l’ancienne capitale du royaume du Dahomey, regroupe neuf communes. Il était en situation d’intérim depuis le décès du préfet titulaire Firmin Kouton. La préfecture d’Abomey est à environ 140 kilomètres au nord de Cotonou, chef-lieu du département du Littoral et principale ville économique du Bénin.

La cérémonie de passation du 10 juin se tient dans un contexte où l’affaire a largement été suivie dans la presse béninoise, en raison de la concomitance entre la nomination préfectorale et la sanction de l’ARMP, et du report inexpliqué de la première cérémonie le 5 juin.