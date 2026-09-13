Cameroun : 120 nouveaux produits accèdent au marché CEMAC sans droits de douane

Quatorze entreprises camerounaises ont obtenu des agréments pour 120 produits supplémentaires dans le régime préférentiel de la CEMAC. Le total atteint désormais 1 328 produits issus de 91 entreprises.

Quatorze entreprises camerounaises ont reçu le 10 septembre à Yaoundé des agréments permettant à 120 produits supplémentaires d’accéder au régime commercial préférentiel de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Pour les produits qui satisfont aux règles d’origine communautaire, ce dispositif permet une circulation dans la sous-région sans droits de douane.

Cette nouvelle vague porte à 91 le nombre d’entreprises camerounaises admises au régime, pour un total de 1 328 produits agréés. Les autorisations ont été remises par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, après l’examen des dossiers par le Comité régional de l’origine de la CEMAC, réuni en mai à Douala.

Parmi les principaux bénéficiaires figurent Hoka Industrie, avec 32 produits agréés, Acero Metal avec 15, l’Union Camerounaise des Brasseries avec 12, ainsi que Mousses et Dérivés du Cameroun, Société des Produits Nouveaux et Top Food Cameroun, avec 11 produits chacune. D’autres entreprises des secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire et des matériaux figurent également dans la liste.

Le régime préférentiel de la CEMAC s’applique aux marchandises reconnues comme originaires de la communauté selon les critères en vigueur. Le ministère camerounais du Commerce indique que les produits agréés peuvent être exportés sans droits de douane et sans restrictions quantitatives dans l’espace communautaire, qui regroupe le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad et la Centrafrique.

Un accès élargi au marché sous-régional

Les nouveaux agréments concernent notamment six produits de la Société Camerounaise de Transformation de Caoutchouc, six de Daven Bakery, cinq d’AluBassa, trois de la Cimenterie Sino-Africaine et trois de Softcare Cameroon. Santa Maria Trade and Service, Monef Slim et Société Africa Nature obtiennent chacune un agrément pour un produit.

La cérémonie du 10 septembre constitue la neuvième opération de remise d’agréments organisée pour des entreprises camerounaises dans le cadre de ce régime. Les 120 produits nouvellement admis s’ajoutent ainsi au stock déjà éligible au traitement préférentiel dans les six pays de la CEMAC.