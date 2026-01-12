« Un génie du football », Jay Jay Okocha rend hommage à Ronaldinho
L’ancienne icône nigériane, Austin « Jay-Jay » Okocha, a estimé qu’il était difficile de se comparer à la légende brésilienne, qu’il considère comme le joueur le plus talentueux avec lequel il ait jamais joué.
Dans un entretien accordé à Clutch 9, l’ex-milieu offensif réagissait aux propos de Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal, qui a côtoyé les deux hommes au Paris Saint-Germain, avait récemment confié son incapacité à trancher entre eux en matière de talent pur.
Okocha, fidèle à son franc-parler, a d’abord rappelé sa propre vision du jeu : « Je ne peux pas dire que quelqu’un soit meilleur que moi depuis que j’ai accepté ce rôle de référence du style », a-t-il lancé avec malice, avant de rendre un hommage appuyé à son ancien coéquipier. « Ronaldinho était un génie du football. Son talent sautait immédiatement aux yeux. »
L’ancien international nigérian a également souligné la complicité naturelle qui les liait : « Il apportait quelque chose de différent. Nous avons tout de suite accroché parce que nous avions les mêmes bases. Nous avons appris à jouer dans la rue, par amour du jeu, toujours avec le sourire. » Avant de conclure, Okocha a relativisé toute comparaison : « C’est difficile de nous mettre face à face. Nous avons tous les deux eu de très belles carrières, même si la sienne est allée plus haut. »
