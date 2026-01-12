« Un génie du football », Jay Jay Okocha rend hommage à Ronaldinho

L’ancienne icône nigériane, Austin « Jay-Jay » Okocha, a estimé qu’il était difficile de se comparer à la légende brésilienne, qu’il considère comme le joueur le plus talentueux avec lequel il ait jamais joué.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’ancien capitaine des Super Eagles du Nigeria, Austin « Jay-Jay » Okocha , a reconnu qu’il était délicat de le comparer à Ronaldinho, tout en admettant que la légende brésilienne demeure le joueur le plus talentueux avec lequel il ait évolué.

Dans un entretien accordé à Clutch 9, l’ex-milieu offensif réagissait aux propos de Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal, qui a côtoyé les deux hommes au Paris Saint-Germain, avait récemment confié son incapacité à trancher entre eux en matière de talent pur.

Okocha, fidèle à son franc-parler, a d’abord rappelé sa propre vision du jeu : « Je ne peux pas dire que quelqu’un soit meilleur que moi depuis que j’ai accepté ce rôle de référence du style », a-t-il lancé avec malice, avant de rendre un hommage appuyé à son ancien coéquipier. « Ronaldinho était un génie du football. Son talent sautait immédiatement aux yeux. »

L’ancien international nigérian a également souligné la complicité naturelle qui les liait : « Il apportait quelque chose de différent. Nous avons tout de suite accroché parce que nous avions les mêmes bases. Nous avons appris à jouer dans la rue, par amour du jeu, toujours avec le sourire. » Avant de conclure, Okocha a relativisé toute comparaison : « C’est difficile de nous mettre face à face. Nous avons tous les deux eu de très belles carrières, même si la sienne est allée plus haut. »