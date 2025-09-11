Un député saisit la justice après la commission TikTok pour «mise en danger»

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Arthur Delaporte (PS), président de la commission parlementaire chargée d’examiner TikTok, a annoncé jeudi 11 septembre avoir saisi la procureure de la République de Paris pour « mise en danger de la vie » des utilisateurs, estimant que la plateforme, très populaire chez les jeunes, a délibérément porté atteinte à leur santé et à leur vie. « À l’issue de cette commission, le constat est sans appel : TikTok a délibérément mis en danger la santé, la vie de ses utilisateurs. C’est pourquoi j’ai décidé de saisir la procureure de la République de Paris », a déclaré le député sur France Info, rappelant que l’application est régulièrement pointée du doigt pour les risques qu’elle ferait peser sur la santé mentale des jeunes.

