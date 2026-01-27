Un attaquant nigérian rejoint un club espagnol

Le Real Saragosse a annoncé le recrutement de l’attaquant nigérian William Agada, âgé de 26 ans, transféré librement en Espagne jusqu’à la fin de la saison, soit jusqu’en juin 2026. Le club évolue en Segunda Liga et, après 23 journées, il occupe l’avant-dernière place du classement tout en présentant la pire attaque du championnat.

La signature d’Agada se fait sous la forme d’un transfert libre et le contrat court jusqu’à la saison prochaine, en juin 2026. L’arrivée du joueur intervient alors que Saragosse cherche des renforts offensifs au cours de l’exercice en cours.

William Agada arrive en provenance des États-Unis, où il a évolué en Major League Soccer. Il s’est notamment illustré sous les couleurs du Sporting Kansas City, club avec lequel il a inscrit 24 buts et délivré six passes décisives en 77 matchs.

Parcours récent et chiffres de l’attaquant

Après ses performances à Sporting Kansas City, Agada a été transféré au Real Salt Lake. Lors de la saison 2025 avec ce club, il a marqué trois fois en 26 apparitions. Son contrat aux États-Unis a ensuite expiré, ouvrant la voie à son départ vers l’Espagne.

Le club espagnol a rendu publique son engagement de l’attaquant selon les modalités annoncées : arrivée en transfert libre et contrat valable jusqu’à juin 2026. L’annonce a été faite alors que la situation offensive de Saragosse est chiffrée par le club comme la moins productive de la Segunda Liga.

Agada, 26 ans, reprend ainsi sa carrière en Europe après plusieurs saisons passées en Major League Soccer, où ses statistiques cumulées à Sporting Kansas City (24 buts, 6 passes décisives en 77 matchs) constituent les éléments chiffrés rapportés dans l’annonce de son transfert. Sa période à Real Salt Lake en 2025 est également détaillée dans les informations communiquées, avec trois buts inscrits en 26 rencontres.

Le contexte sportif du Real Saragosse au moment de l’arrivée d’Agada est précisé par le club : après 23 journées de championnat, l’équipe occupe la 21e place du classement et détient le pire total offensif de la Segunda Liga, selon le pointage disponible au moment de l’annonce.

La communication officielle mentionne le statut de transfert libre et la durée du contrat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Aucune autre information portant sur les conditions financières, la date précise de la signature ou des déclarations des parties concernées n’a été fournie dans le communiqué public cité.