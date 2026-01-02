La suite après la publicité
Ukraine : Volodymyr Zelensky veut remplacer son ministre de la Défense

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, vendredi 2 janvier, son intention de remplacer le ministre de la Défense et a indiqué avoir proposé ce poste à Mykhaïlo Fedorov, âgé de 34 ans et actuellement ministre de la Transformation numérique, lors de son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

BENIN WEB TV
