Ukraine : selon la Russie, les pourparlers d’Abou Dhabi se sont déroulés dans un «esprit constructif»

Les pourparlers entre délégations russe, ukrainienne et américaine, tenus « la semaine dernière » à Abou Dhabi, se sont déroulés « dans un esprit constructif », a indiqué lundi 26 janvier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L’information, rapportée par les agences de presse russes, souligne le caractère officiel de la prise de parole du Kremlin à l’issue de ces premiers échanges tripartites.

Si le climat des discussions a été décrit positivement par Moscou, Dmitri Peskov a tempéré les attentes en précisant qu’il serait « erroné de compter sur des résultats significatifs à la suite de ces premiers contacts ». Selon le porte-parole, cité par les agences, un « travail très sérieux reste encore à faire » pour parvenir à un règlement du conflit en Ukraine.

Les délégations russe, ukrainienne et américaine se sont donc rencontrées à Abou Dhabi pour des échanges qui, d’après le Kremlin, ont été préparatoires. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni par la présidence russe dans le communiqué relayé par les agences, qui se sont contentées de retranscrire les déclarations de Dmitri Peskov.

Modalités des pourparlers et perspectives diplomatiques

Les rencontres diplomatiques de ce type consistent généralement en un premier échange d’appréciations et de positions, visant à établir un format de dialogue et des points de contact pour des négociations ultérieures. Dans le cas présent, la présence simultanée de représentants russe, ukrainien et américain indique une volonté des parties d’engager une concertation impliquant un acteur extérieur, en l’occurrence les États-Unis, sans que les détails de l’agenda ou les objectifs précis aient été rendus publics.

Le porte-parole du Kremlin a ainsi rappelé que, malgré l’ambiance qualifiée de constructive, les progrès concrets nécessiteraient des démarches supplémentaires et des discussions approfondies. L’expression « travail très sérieux » employée par Dmitri Peskov renvoie à la complexité des sujets généralement abordés dans le cadre d’un conflit armé : garanties de sécurité, modalités de cessez-le-feu, dimension territoriale et mécanismes de mise en œuvre éventuelle d’accords, entre autres. Aucune de ces questions n’a été détaillée dans la communication officielle russe.

Les agences de presse russes qui ont relayé les propos du Kremlin n’ont pas non plus indiqué de calendrier pour de futures rencontres ni communiqué sur une éventuelle participation d’autres acteurs internationaux ou d’organisations multilatérales. De leur côté, ni les délégations ukrainienne ni américaine n’ont, dans les communiqués publics disponibles au moment de la déclaration de Dmitri Peskov, apporté d’informations additionnelles permettant de préciser le contenu ou les résultats concrets des entretiens tenus à Abou Dhabi.

La déclaration du Kremlin met en lumière la double réalité de ce type d’initiatives diplomatiques : d’une part, la volonté d’ouvrir des canaux de dialogue et, d’autre part, la reconnaissance que des contacts préliminaires ne suffisent pas à résoudre des différences profondes. Les propos de Dmitri Peskov ont été rapportés sans ajout d’éléments nouveaux sur les suites possibles de ces pourparlers.