Ukraine : ordre d’évacuation pour 3 000 enfants et leurs parents à Zaporijjia et Dnipropetrovsk

Les autorités ukrainiennes ont ordonné, vendredi 2 janvier, l’évacuation de force de plus de 3 000 enfants et de leurs parents de 44 localités en première ligne dans les régions de Zaporijjia et de Dnipropetrovsk, où les forces russes ont réalisé des avancées ces derniers mois. Sur Telegram, le ministre ukrainien de la Reconstruction, Oleksiï Kouleba, a justifié cette mesure en évoquant « la situation sécuritaire difficile ».

