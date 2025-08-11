PAR PAYS
Ukraine : Merz annonce le 13 août des discussions réunissant Trump, l'Europe et Kiev

Par BENIN WEB TV
Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens, les dirigeants ukrainiens ainsi que ceux de l’Otan et de l’Union européenne participeront mercredi 13 août à une réunion virtuelle consacrée à l’Ukraine, a annoncé lundi Stefan Kornelius, porte-parole du chancelier Friedrich Merz. Organisée à l’initiative de Berlin en différents groupes thématiques et programmée deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine, cette réunion visera à préparer d’éventuelles négociations de paix et à examiner les revendications territoriales, les garanties de sécurité ainsi que des actions supplémentaires pour exercer une pression sur la Russie.

