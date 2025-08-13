Ukraine : Macron assure que seules les questions territoriales seront négociées par Zelensky après un échange avec Trump

« La volonté américaine » d’« obtenir un cessez‑le‑feu » en Ukraine, a assuré mercredi 13 août Emmanuel Macron à l’issue d’un échange avec Donald Trump, deux jours avant la rencontre du président américain avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska. S’exprimant depuis sa résidence d’été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen António Costa, le chef de l’État a précisé que « les questions territoriales qui relèvent de l’Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien », Volodymyr Zelensky, et a estimé qu’il n’existe aujourd’hui aucun schéma sérieux d’échange territorial sur la table.