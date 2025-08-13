PAR PAYS
Ukraine : Macron assure que seules les questions territoriales seront négociées par Zelensky après un échange avec Trump

Nouvelle-Calédonie: Valls juge «incompréhensible» le rejet de l’accord de Bougival et prône le dialogue

Décès de Jacques Martial, adjoint parisien, acteur et voix française de Samuel L. Jackson

Lampedusa : au moins 20 morts dans un naufrage

La Russie limite les appels sur WhatsApp et Telegram

Ukraine : Moscou revendique la prise de deux localités dans un secteur stratégique de l’Est

Mort du romancier égyptien Sonallah Ibrahim à 88 ans

Feu vert de l’armée israélienne au nouveau plan d’opérations pour Gaza

Le Hamas dénonce des incursions israéliennes «agressives» à Gaza comme une «escalade dangereuse»

Ukraine : Moscou minimise les consultations européennes avant le sommet Trump-Poutine (diplomatie)

97 sommets : le Népal supprime les droits d’ascension

« La volonté américaine » d’« obtenir un cessez‑le‑feu » en Ukraine, a assuré mercredi 13 août Emmanuel Macron à l’issue d’un échange avec Donald Trump, deux jours avant la rencontre du président américain avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska. S’exprimant depuis sa résidence d’été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen António Costa, le chef de l’État a précisé que « les questions territoriales qui relèvent de l’Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien », Volodymyr Zelensky, et a estimé qu’il n’existe aujourd’hui aucun schéma sérieux d’échange territorial sur la table.

