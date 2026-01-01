La suite après la publicité
Ukraine : en décembre, moins d’attaques nocturnes russes de missiles et de drones, dit l’AFP

La Russie a lancé moins de missiles et de drones longue portée sur l’Ukraine en décembre 2025 qu’en novembre, malgré des dégâts importants aux infrastructures énergétiques, selon une analyse des données ukrainiennes réalisée par l’AFP. Les forces russes ont tiré au total 5 310 missiles et drones longue portée contre le pays en décembre, soit une baisse de 6 % par rapport au mois précédent, d’après une compilation des chiffres fournis quotidiennement par l’armée de l’air ukrainienne.

