Ukraine : en décembre, moins d’attaques nocturnes russes de missiles et de drones, dit l’AFP
La Russie a lancé moins de missiles et de drones longue portée sur l’Ukraine en décembre 2025 qu’en novembre, malgré des dégâts importants aux infrastructures énergétiques, selon une analyse des données ukrainiennes réalisée par l’AFP. Les forces russes ont tiré au total 5 310 missiles et drones longue portée contre le pays en décembre, soit une baisse de 6 % par rapport au mois précédent, d’après une compilation des chiffres fournis quotidiennement par l’armée de l’air ukrainienne.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires