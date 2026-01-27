UEFA nomme quatre arbitres français pour les Coupes d’Europe

L’UEFA a désigné quatre arbitres français pour la dernière journée de phase de ligue des Coupes d’Europe : Clément Turpin, François Letexier et Benoît Bastien officiant en Ligue des champions, et Willy Delajod en Ligue Europa, a indiqué la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué publié mardi.

La FFF a salué, mardi, la nomination par l’instance européenne de ces quatre arbitres tricolores pour cette semaine de rencontres européennes, marquée par la clôture de la phase de groupes en C1 et en C3. Les désignations portent sur des affiches de premier plan en championnat continental, réparties entre l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League.

Les choix de l’UEFA concernent des stades et des confrontations reconnus : Clément Turpin a été nommé pour la rencontre de Ligue des champions opposant le SSC Napoli au Chelsea FC, programmée mercredi au stade Diego-Armando-Maradona de Naples ; Benoît Bastien est attendu au Camp Nou pour arbitrer le match FC Barcelone-FC Copenhague ; François Letexier officiera mercredi à la Johan-Cruyff Arena d’Amsterdam lors de la confrontation Ajax Amsterdam-Olympiakos FC Le Pirée ; enfin, en Ligue Europa, Willy Delajod dirigera jeudi la rencontre entre les Go Ahead Eagles et le SC Braga au stade De Adelaarshorst de Deventer.

Détails des missions arbitrales

Clément Turpin assumera la responsabilité arbitrale de la rencontre SSC Napoli-Chelsea FC, inscrite au calendrier de la Ligue des champions et prévue mercredi au stade Diego-Armando-Maradona de Naples.

Benoît Bastien a été envoyé au Camp Nou pour officier lors du match FC Barcelone-FC Copenhague, une autre affiche de la dernière journée de phase de groupes de la Ligue des champions.

François Letexier sera présent à la Johan-Cruyff Arena d’Amsterdam pour diriger la rencontre opposant l’Ajax Amsterdam à l’Olympiakos FC Le Pirée, match programmé mercredi dans le cadre de la clôture de la phase de groupes de la C1.

En Ligue Europa, Willy Delajod a été désigné pour arbitrer la rencontre Go Ahead Eagles-SC Braga, prévue jeudi au stade De Adelaarshorst de Deventer.