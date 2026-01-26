Udinese domine Vérone en Serie A (J22)

Udinese s’est imposé 3-1 sur la pelouse du Hellas Verona dimanche lors de la 22e journée de Serie A au Stadio Marcantonio Bentegodi, grâce aux buts d’Arthur Atta (23e), d’Alessandro Zanoli (58e, coup franc) et de Keinan Davis, tandis que Gift Orban avait égalisé pour les locaux trois minutes après l’ouverture du score. Cette victoire permet aux Frioulans de remonter à la 10e place du classement avec 29 points, alors que Verona reste 19e avec 14 points.

La première mi-temps a offert un échange équilibré entre les deux formations, chacune affichant des séquences de jeu intéressantes avant que les opportunités franches ne changent le tableau des scores. Arthur Atta a frappé le premier pour Udinese à la 23e minute, mais Gift Orban a répondu rapidement, ramenant les siens à hauteur avant la pause.

Au retour des vestiaires, Udinese a pris l’ascendant, inscrivant deux buts en seconde période qui ont fait basculer la rencontre en faveur des visiteurs. Le coup franc transformé par Alessandro Zanoli à la 58e minute a donné l’avantage définitif aux Frioulans avant que Keinan Davis ne conclue une contre-attaque pour sceller le score à 3-1.

Feuilles de match et conséquences sportives

Le Stadio Marcantonio Bentegodi a vu un début de rencontre disputé, avec des phases de possession partagées et des actions structurées de part et d’autre. Udinese a trouvé la faille à la 23e minute par Arthur Atta, qui a inscrit l’ouverture du score. Trois minutes plus tard, Gift Orban a nivelé le score pour Verona, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires sur un résultat de parité (1-1).

La physionomie de la partie a évolué au retour des vestiaires en faveur d’Udinese. Les Frioulans ont renforcé leur contrôle du jeu et ont profité d’une situation arrêtée pour prendre l’avantage : Alessandro Zanoli a inscrit un coup franc à la 58e minute. Quelques instants après, une action de contre-attaque a permis à Keinan Davis de porter le score à 3-1, permettant à Udinese de s’imposer à l’extérieur.

Au classement de la Serie A, Udinese gagne des positions et se hisse à la dixième place avec 29 points après cette victoire à l’extérieur. Hellas Verona, de son côté, conserve sa 19e place avec 14 points et reste situé dans la zone de relégation au moment de la 22e journée.