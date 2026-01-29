Turquie : prête à renforcer sa frontière avec l’Iran en cas d’attaque américaine

La Turquie a indiqué être prête à « renforcer la sécurité » le long de sa frontière avec l’Iran en cas d’une attaque américaine, a déclaré jeudi à l’AFP un haut responsable turc sous couvert d’anonymat, évoquant un dispositif déjà étendu mais, selon lui, encore insuffisant face aux risques potentiels. ([icibeyrouth.com](https://icibeyrouth.com/articles/1332671/la-turquie-prete-a-renforcer-sa-frontiere-avec-l-iran-en-cas-d-attaque-americaine?utm_source=openai))

Les deux pays partagent une frontière longue de plusieurs centaines de kilomètres; Ankara avance des chiffres situant cette ligne à environ 560 km, partiellement protégée par une barrière en béton modulable s’étendant sur quelque 380 km, selon des communications du ministère turc de la Défense. ([en.haberler.com](https://en.haberler.com/the-ministry-of-national-defense-released-images-19465110?utm_source=openai))

Le responsable turc cité par l’AFP a rappelé que, malgré l’existence de ce mur et des installations de surveillance, ces mesures « ne suffisent pas » à garantir une sécurité totale en cas d’une escalade régionale provoquée par une intervention étrangère. Il a souligné la nécessité d’être en mesure d’augmenter rapidement les dispositifs de contrôle aux points sensibles le long de la frontière. ([icibeyrouth.com](https://icibeyrouth.com/articles/1332671/la-turquie-prete-a-renforcer-sa-frontiere-avec-l-iran-en-cas-d-attaque-americaine?utm_source=openai))

Renforcement matériel et posture opérationnelle

Les autorités turques ont détaillé plusieurs équipements et aménagements déployés le long de la frontière orientale : 203 tours électro-optiques, 43 tours relevables, l’installation d’un mur en béton modulaire sur près de 380 km et le creusement de tranchées sur plusieurs centaines de kilomètres, selon des communiqués officiels. Ces éléments visent à limiter les passages illégaux et les trafics transfrontaliers tout en facilitant la surveillance permanente des zones frontalières. ([en.haberler.com](https://en.haberler.com/the-ministry-of-national-defense-released-images-19465110?utm_source=openai))

Le mur, couvert de barbelés et accompagné de fossés, traverse des secteurs montagneux où les conditions climatiques peuvent être extrêmes en hiver. Les forces de sécurité y assurent des patrouilles continues depuis des miradors et s’appuient sur des moyens techniques pour surveiller 24 heures sur 24. ([icibeyrouth.com](https://icibeyrouth.com/articles/1332671/la-turquie-prete-a-renforcer-sa-frontiere-avec-l-iran-en-cas-d-attaque-americaine?utm_source=openai))

Au-delà des infrastructures fixes, Ankara met en avant le recours à des capteurs électro-optiques, à des tours d’observation et à des systèmes aériens (drones, surveillance aérienne) et de renseignement pour suivre les mouvements le long de la frontière et détecter tout afflux massif susceptible d’entraîner une crise humanitaire ou sécuritaire. ([mezha.net](https://mezha.net/eng/bukvy/turkey-considers-buffer-zone-on-iran-border-amid-refugee-concerns/?utm_source=openai))

La construction de la barrière et le renforcement des postes de contrôle ont été présentés officiellement comme des réponses aux flux migratoires irréguliers en provenance d’Iran et d’Afghanistan, ainsi qu’à la lutte contre le trafic de stupéfiants et d’armes dans des zones difficiles d’accès. ([icibeyrouth.com](https://icibeyrouth.com/articles/1332671/la-turquie-prete-a-renforcer-sa-frontiere-avec-l-iran-en-cas-d-attaque-americaine?utm_source=openai))

Interrogés ces derniers jours, des responsables turcs ont exprimé leur crainte d’un afflux de réfugiés en cas d’intervention militaire contre l’Iran et ont appelé à des solutions négociées entre Washington et Téhéran, tandis que des mesures supplémentaires de protection frontalière ont été annoncées par le ministère compétent. ([icibeyrouth.com](https://icibeyrouth.com/articles/1332671/la-turquie-prete-a-renforcer-sa-frontiere-avec-l-iran-en-cas-d-attaque-americaine?utm_source=openai))

Selon le ministère de la Défense, la ligne frontalière de 560 km est protégée par la combinaison du mur d’environ 380 km, des tours électro-optiques, des tranchées et d’une surveillance permanente 24 heures sur 24. ([en.haberler.com](https://en.haberler.com/the-ministry-of-national-defense-released-images-19465110?utm_source=openai))