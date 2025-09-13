Turquie : nouvelle rafle contre l’opposition à Istanbul

Un procureur d’Istanbul a ordonné, samedi 13 septembre, l’arrestation de 48 membres de la municipalité de Bayrampasa, district d’Istanbul dirigé par l’opposition, dont le maire, pour « corruption », a rapporté l’agence étatique Anadolu. Le maire Hasan Mutlu, élu du CHP (Parti républicain du peuple), et son adjoint Lutfi Kadiogullari ont été interpellés samedi matin pour « extorsion, corruption, fraude aggravée et truquage d’appels d’offres », tandis qu’une perquisition a été menée au siège de la municipalité, a indiqué la chaîne privée NTV, information relayée par l’AFP.