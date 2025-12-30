Turquie : 357 interpellés dans une opération contre l’État islamique
Les forces de l’ordre turques ont arrêté 357 personnes mardi 30 décembre lors d’une vaste opération menée simultanément dans 21 provinces, a annoncé le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. « Lors d’opérations simultanées menées ce matin par nos forces de police dans 21 provinces, nous avons appréhendé 357 suspects liés à l’EI. (…) Nous n’avons jamais laissé la moindre chance à ceux qui tentent de mettre ce pays à genoux par le terrorisme », a déclaré le ministre sur X.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires