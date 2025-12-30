La suite après la publicité
Turquie : 357 interpellés dans une opération contre l’État islamique

Les forces de l’ordre turques ont arrêté 357 personnes mardi 30 décembre lors d’une vaste opération menée simultanément dans 21 provinces, a annoncé le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. « Lors d’opérations simultanées menées ce matin par nos forces de police dans 21 provinces, nous avons appréhendé 357 suspects liés à l’EI. (…) Nous n’avons jamais laissé la moindre chance à ceux qui tentent de mettre ce pays à genoux par le terrorisme », a déclaré le ministre sur X.

