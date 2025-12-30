Accueil En Brève Tunnel sous la Manche: trafic rétabli dans la nuit après de fortes perturbations

Le trafic dans le tunnel sous la Manche devrait revenir à la normale dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 décembre, a indiqué mardi soir l’exploitant Getlink. L’entreprise précise que la reprise graduelle se poursuit et que la circulation est assurée de manière alternée dans les deux sens, des travaux programmés pour la soirée devant permettre un rétablissement complet dans la nuit. La suspension du trafic entre Londres et le continent pendant plusieurs heures mardi, attribuée à un problème d’alimentation électrique par caténaire, a perturbé les déplacements de nombreux passagers en pleine période de fêtes de fin d’année.