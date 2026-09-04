Tunisie : Orange dévoile les lauréats du Prix de l’Entrepreneur Social POESAM

Les lauréats de la 16e édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Tunisie ont été récompensés pour leurs innovations alliant biotechnologie, transition écologique et inclusion numérique.

Orange Tunisie a officialisé, le jeudi 3 septembre 2026 à Tunis, les lauréats nationaux de la 16e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM). Ce concours de référence a mobilisé un total de 156 candidatures à travers le pays, au terme desquelles six finalistes ont été retenus pour défendre des projets à fort impact sociétal.

La première place du palmarès national, dotée d’une enveloppe de 15 000 dinars tunisiens, a été remportée par l’entrepreneur Anis Ben Ghalia pour le développement de son projet CHITELIX. Cette initiative novatrice est entièrement axée sur la valorisation biotechnologique des carapaces et déchets de crabe bleu, permettant l’extraction et la production de chitosane ainsi que de biomatériaux destinés à diverses applications industrielles.

Le deuxième prix, assorti d’une dotation de 10 000 dinars tunisiens, a été attribué à Amal Chebbi pour son entreprise PigmentOCO. La structure se consacre à l’élaboration de technologies textiles écologiques et durables, conçues spécifiquement pour réduire de façon significative la consommation d’eau, les besoins en énergie et l’utilisation de produits chimiques nocifs lors des processus de traitement.

Déjà récompensée sur le podium général, Amal Chebbi s’est également vu décerner le Prix Féminin National by PNUD Tunisie, une distinction financée par le Canada. Accordé pour sa deuxième année consécutive d’attribution, ce prix d’excellence apporte à la fondatrice de PigmentOCO une dotation sous forme d’équipements spécialisés d’une valeur totale de 10 000 dinars.

L’insertion professionnelle récompensée

Enfin, le troisième prix de la compétition, gratifié d’un montant de 5 000 dinars tunisiens, est revenu à Nejah Cherif pour le lancement de HandiSuccess International. La structure a mis en place une plateforme numérique innovante visant à lever les barrières à l’embauche et à stimuler l’insertion socioprofessionnelle directe des personnes en situation de handicap.