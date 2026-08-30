Tunisie : la BERD porte à 70 millions d’euros son mécanisme de partage des risques avec Attijari Bank Tunisie

La Banque europeenne pour la reconstruction et le developpement (BERD) a annonce, vendredi 28 aout, le triplement de sa facilite de partage des risques avec Attijari Bank Tunisie, portee de 20 a 70 millions d’euros, et le lancement d’une nouvelle ligne de 10 millions de dollars dediee aux investissements ESG des entreprises clientes de la banque.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, vendredi 28 août 2026, le triplement de sa facilité de partage des risques avec Attijari Bank Tunisie, portée de 20 à 70 millions d’euros. L’institution financière européenne a également lancé une nouvelle ligne de 10 millions de dollars (environ 8,6 millions d’euros) dédiée aux investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises clientes de la banque tunisienne.

Le mécanisme de partage des risques permet à la BERD de partager avec Attijari Bank Tunisie le risque de crédit lié à ses financements, ce qui permet à l’établissement bancaire d’élargir ses crédits à un plus grand nombre de secteurs économiques et de soutenir l’investissement privé en Tunisie, selon la BERD.

La nouvelle facilité ESG doit permettre de financer des projets d’efficacité énergétique, l’installation d’équipements d’énergies renouvelables, la réduction des déchets, la formation du personnel, l’amélioration des pratiques sociales et de gestion des risques, ainsi que des actions en faveur de l’égalité de genre au sein des entreprises clientes. Les subventions qui l’alimentent proviennent du Partenariat à fort impact pour l’action climatique (HIPCA), un fonds multidonateurs soutenu notamment par le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suisse et les États-Unis, selon la BERD.

Depuis sa création en 2021, le dispositif de partage des risques avec Attijari Bank Tunisie a déjà permis de financer 25 projets, pour un montant cumulé d’environ 400 millions de dinars tunisiens, soit environ 118 millions d’euros, précise la BERD.

La BERD a investi au total plus de 3,1 milliards d’euros dans 97 projets en Tunisie depuis le début de ses activités dans le pays, dont 66 % bénéficiant directement au secteur privé, selon les chiffres communiqués par l’institution. Le renforcement du partenariat avec Attijari Bank Tunisie s’inscrit dans cette stratégie de soutien au financement des entreprises tunisiennes.

Le site spécialisé tunisien Challenges TN, qui a également rendu compte de cette annonce le 28 août, confirme les montants et les objectifs du dispositif communiqués par la BERD.