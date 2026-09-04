Ligue 1 : Le Paris Saint-Germain sous pression face au leader monégasque au Parc des Princes

En quête d'un premier succès cette saison en championnat, le Paris Saint-Germain accueille une formation monégasque en pleine euphorie. Ce choc oppose deux trajectoires opposées de l'élite hexagonale.

Le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco sur la pelouse du Parc des Princes, à 21h05, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Cette affiche programmée le vendredi 4 septembre confronte deux figures majeures du football hexagonal aux dynamiques immédiates contrastées, sur fond d’enjeux comptables déjà déterminants pour la hiérarchie nationale.

Pour suivre cette empoignade sportive entre Franciliens et sociétaires de la Principauté, la diffusion en direct de l’intégralité de la rencontre est assurée sur la plateforme Ligue 1+. Le diffuseur permettra aux supporters de mesurer les ajustements tactiques réservés par chaque staff pour ce premier test d’envergure.

Le club de la capitale aborde cette confrontation sans la moindre victoire en championnat après deux matches nuls consécutifs. Freinés sur un score identique lors de leurs deux premières sorties (2-2 contre Rennes puis 2-2 face à Lille), les hommes de la capitale peinent à concrétiser leur potentiel offensif et accusent un retard précoce au classement.

La situation apparaît bien différente pour leur adversaire du soir. L’AS Monaco occupe en effet la tête du classement de Ligue 1 après avoir fait le plein de points lors des deux journées inaugurales, en s’imposant d’abord avec pragmatisme face au Havre (1-0) avant de maîtriser l’Olympique de Marseille (2-0).

Une série parfaite pour les hommes de Filipe Luís

Sous les ordres de Filipe Luís, l’AS Monaco reste sur un sans-faute remarquable de quatre succès officiels consécutifs cette saison toutes compétitions confondues. Cette série victorieuse intègre notamment la qualification décrochée sur la scène européenne en Ligue Conférence face aux Polonais du Górnik Zabrze, offrant au groupe monégasque une solidité maximale au moment de se déplacer à Paris.