Sierra Leone : le gouvernement prépare le raccordement haut débit des structures publiques

À Freetown, les autorités sierra-léonaises et leurs partenaires ont examiné l'étude de faisabilité pour étendre l'Internet haut débit aux écoles et centres de santé du pays.

Le ministère sierra-léonais de la Communication, de la Technologie et de l’Innovation (MoCTI) et les responsables du Projet de transformation numérique de la Sierra Leone (SLDTP) ont convié les principales parties prenantes du secteur à Freetown. Cette assise institutionnelle a rassemblé décideurs publics, experts techniques et partenaires de développement afin d’harmoniser les interventions sur les chantiers prioritaires du numérique dans la capitale.

Les échanges ont été consacrés à l’examen détaillé de l’étude de faisabilité de la connectivité du « dernier kilomètre » (Last Mile Connectivity Feasibility Study). Ce volet opérationnel, pleinement inscrit dans la composante 1.2 du SLDTP, bénéficie de l’accompagnement financier et institutionnel de la Banque mondiale en vue d’accélérer l’accès aux technologies de l’information.

Le dispositif stratégique vise à assurer le raccordement effectif à l’Internet haut débit des écoles, des centres de santé et des bureaux administratifs répartis à travers l’ensemble du territoire sierra-léonais. Cette démarche entend apporter une réponse concrète aux disparités territoriales en matière d’infrastructures de télécommunication et garantir la modernisation des services de base.

Les orientations retenues prévoient d’adosser l’ensemble de ces liaisons aux maillages étatiques préexistants, consolidant ainsi la structure numérique de l’administration. Les nouvelles lignes doivent s’intégrer directement au réseau étendu gouvernemental (GWAN) et au réseau local gouvernemental (GLAN), optimisant les capacités de partage de données et renforçant la cohérence des systèmes publics.

Un cadre pour orienter les investissements publics

Les résultats de cette étude de faisabilité doivent servir à concevoir un modèle technique et financier pérenne, indispensable pour rentabiliser et sécuriser les installations sur le long terme. Les conclusions formulées guideront directement la sélection des futurs marchés publics et l’allocation des investissements programmés dans le secteur numérique national.