Télécoms : Telecom Egypt s’associe au grec PSL pour déployer un câble sous-marin dans le Sinaï

Telecom Egypt et la société grecque Power Sub Link ont convenu de développer conjointement une nouvelle liaison de télécommunications optique à très haut débit reliant Charm el-Cheikh à Taba.

L’opérateur national Telecom Egypt a formalisé la signature d’un accord majeur avec la société grecque Power Sub Link (PSL) pour la construction d’un nouveau câble sous-marin de télécommunications reliant directement Charm el-Cheikh à Taba. Ce partenariat industriel entre Le Caire et Athènes vise à densifier les infrastructures numériques dans une zone géographique particulièrement névralgique.

Le tracé technique de cette nouvelle artère sous-marine s’étendra sur une distance d’environ 200 kilomètres le long de la côte de la péninsule du Sinaï. Le dispositif assurera une continuité de transmission sous-marine entre les eaux de la mer Rouge et le golfe d’Aqaba, sécurisant le transport des données sur un axe maritime très fréquenté.

Sur le plan technologique, l’infrastructure a été conçue sans répéteur et dispose d’une très haute densité de fibres optiques de dernière génération. Cette configuration permettra au système d’afficher une capacité théorique impressionnante d’environ 5 pétabits par seconde, fournissant une bande passante considérable pour répondre à l’explosion continue du trafic Internet mondial.

Le déploiement des équipements sous-marins et des stations d’atterrissement mobilisera d’importantes ressources techniques au cours des prochaines années. Le calendrier officiel convenu par les deux opérateurs fixe la finalisation complète des travaux et la mise en service commerciale du système pour le quatrième trimestre 2027.

Une interconnexion stratégique pour les corridors internationaux

Ce câble prolongera de manière significative le réseau sous-marin présent en mer Rouge et sera directement interconnecté au corridor numérique terrestre égyptien, l’initiative ICE. Cette intégration renforcera les capacités d’acheminement du pays tout en consolidant le rôle central de l’Égypte comme carrefour clé des flux de données entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.