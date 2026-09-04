Ligue 1 : L’Olympique Lyonnais sous pression face à Auxerre au Groupama Stadium

En quête de certitudes après une désillusion européenne, l'Olympique Lyonnais entame la troisième journée de championnat face à une formation auxerroise en grande difficulté.

L’Olympique Lyonnais accueille l’AJ Auxerre au Groupama Stadium en lever de rideau de la 3e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi de cette confrontation est programmé ce vendredi 4 septembre 2026 à 19h00 dans l’enceinte rhodanienne. Les Lyonnais cherchent à engranger un succès précieux à domicile face à un adversaire en manque total de repères dans ce début d’exercice.

Sur le plan comptable, le club rhodanien totalise quatre points après deux journées disputées dans l’élite. Les hommes du Rhône avaient entamé leur saison par une victoire maîtrisée face à Toulouse sur le score de deux buts à zéro, avant de concéder un match nul frustrant (1-1) sur leur propre terrain face au Havre lors de la journée suivante.

Cette entame de championnat mitigée intervient dans la foulée d’une vive déception sur la scène européenne. L’Olympique Lyonnais a vu les portes de la prestigieuse Ligue des champions se refermer à la suite de son élimination lors des barrages estivaux face aux Turcs de Fenerbahçe, après un nul (1-1) à l’aller et un revers (1-2) au match retour, entraînant son reversement direct en Ligue Europa.

De son côté, l’AJ Auxerre se déplace à Lyon dans une posture particulièrement inconfortable. Le club bourguignon traverse une crise précoce et occupe la dernière place du classement général de la Ligue 1 avec un total de zéro point. Les visiteurs ont concédé deux revers consécutifs au cours de leurs deux premières sorties officielles de la saison.

L’obligation de victoire fixée par Paulo Fonseca

Présent devant les médias pour le traditionnel point presse d’avant-match, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a insisté sur l’état d’esprit requis pour cette rencontre. Le technicien a affirmé en conférence de presse que la priorité absolue de son équipe était d’empocher les trois points de la victoire devant son public.