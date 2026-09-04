Nigeria : au moins 37 morts asphyxiés lors du siphonnage illégal d’un oléoduc dans l’État de Rivers

Une tentative de vol d'hydrocarbures sur une conduite industrielle a tourné au drame dans le sud du Nigeria, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes intoxiquées par des gaz.

Au moins 37 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 2 au 3 septembre 2026 à Okari Jetty, localité située dans la zone de gouvernement local d’Okrika, au sein de l’État de Rivers au Nigeria. Les victimes ont été mortellement asphyxiées par d’épaisses émanations toxiques survenues au cours d’une opération clandestine de vol d’hydrocarbures menée sur le site fluvial.

Le drame s’est produit lorsque des individus ont entrepris de raccorder un tuyau de dérivation directement sur une conduite transportant des hydrocarbures sous haute pression. L’infrastructure visée acheminait des produits pétroliers depuis le vaste complexe industriel Indorama Eleme Petrochemicals dans le but de ravitailler illicitement des embarcations artisanales stationnées le long de la rive.

L’alerte et le premier bilan faisant état d’au moins 37 personnes décédées ont été rendus publics par l’organisation non gouvernementale locale Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC-Nigeria). Cette structure de défense de l’environnement documente régulièrement les conséquences destructrices du raffinage artisanal et du pillage de carburant dans cette région du delta du Niger.

Le bilan humain pourrait s’alourdir dans les heures à venir, plusieurs personnes manquant toujours à l’appel. Selon des témoins présents sur les lieux, de nombreuses victimes se sont évanouies sous l’effet des gaz avant de basculer dans les eaux environnantes, certains décomptes communautaires avançant déjà un total de 43 morts.

Une enquête ouverte par les autorités

Le commandement de la police de l’État de Rivers a officiellement confirmé la survenue de ce drame impliquant des siphonneurs présumés. Les services de sécurité ont engagé une enquête approfondie afin d’élucider la chaîne des événements, de sécuriser la zone de l’accident et d’établir un bilan consolidé des pertes humaines.