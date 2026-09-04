Atlético Madrid : Julian Alvarez réintègre le groupe pour le choc contre l’Athletic Bilbao

L'attaquant argentin Julian Alvarez figure dans le groupe madrilène pour affronter l'Athletic Club, mettant fin aux incertitudes nées de son mercato agité. Diego Simeone compte sur son attaquant pour dynamiser le secteur offensif des Colchoneros.

L’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a acté le retour de Julian Alvarez dans l’effectif convoqué pour le déplacement en terre basque. En conférence de presse tenue ce vendredi 4 septembre 2026, le technicien argentin a mis fin aux spéculations entourant la présence de son attaquant, confirmant que son compatriote réintègre officiellement le groupe professionnel madrilène.

Ce retour intervient à l’occasion d’un rendez-vous majeur de la saison espagnole. L’Atlético Madrid se déplace pour défier l’Athletic Club ce samedi 5 septembre 2026 sur la pelouse du stade San Mamés. Programmée dans le cadre de la quatrième journée de Liga, cette confrontation constitue un test d’envergure pour la formation de la capitale face à un adversaire réputé redoutable à domicile.

La réintégration de l’international argentin fait suite à plusieurs semaines de turbulences intenses en coulisses. Julian Alvarez sort d’une période agitée, rythmée par ses propres velléités de départ et un forcing appuyé du FC Barcelone au cours de la fenêtre estivale. Face à ces assauts répétés, la direction des Colchoneros s’est montrée intraitable en opposant un refus catégorique à tout transfert vers la Catalogne.

Devant les journalistes, Diego Simeone s’est longuement attardé sur la dimension extra-sportive de cet épisode mouvementé. Le coach a affirmé voir dans cette phase délicate un tremplin formateur pour son attaquant, estimant que cet épisode représentait pour lui une véritable opportunité d’apprentissage ainsi qu’une chance concrète d’effectuer une remise en ordre personnelle salutaire.

Retrouver l’efficacité sur le terrain

Sur le plan athlétique, Diego Simeone a tenu à rassurer sur l’état de forme et l’implication de Julian Alvarez au quotidien. L’entraîneur madrilène a indiqué que le joueur s’entraîne actuellement très bien et a exprimé le souhait de le voir rapidement épanoui, avec pour mission de marquer des buts afin d’aider l’Atlético Madrid à atteindre ses objectifs sportifs.