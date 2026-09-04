Affaire Lyhanna : le suspect Jérôme Barella visé par une nouvelle plainte pour corruption de mineure

Le principal mis en cause dans la mort de la collégienne Lyhanna fait face à une procédure judiciaire supplémentaire pour corruption de mineure. Une adolescente de 13 ans au moment des faits a été officiellement reconnue victime par la justice.

Déjà placé en détention provisoire pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de la collégienne Lyhanna à Fleurance, dans le département du Gers, Jérôme Barella se retrouve au cœur de nouveaux développements judiciaires. Le principal suspect dans cette affaire criminelle retentissante fait désormais l’objet d’une plainte distincte déposée pour corruption de mineure, une information révélée par le média d’investigation Mediapart.

Cette nouvelle action en justice implique directement une adolescente qui n’avait que 13 ans au moment du déroulement des faits reprochés. Selon les éléments communiqués dans le cadre de la procédure, la jeune fille affirme avoir subi des sollicitations numériques insistantes et avoir reçu plusieurs dizaines de messages écrits envoyés par l’homme incarcéré dans le courant de l’année 2025.

Entendues formellement au début du mois de juillet 2026 par les services chargés des investigations, l’adolescente ainsi que sa mère ont apporté des précisions sensibles sur l’accueil réservé à leur démarche. Toutes deux affirment avec insistance avoir été confrontées à des réticences de la part des gendarmes, lesquels auraient tenté dans un premier temps de les dissuader d’officialiser leur dépôt de plainte.

En dépit de ces obstacles initiaux dénoncés par la plaignante et ses proches, la procédure a finalement franchi toutes les étapes légales requises. Les autorités judiciaires ont pris en compte l’ensemble des éléments transmis par la famille, ouvrant ainsi la voie à une instruction régulière et conférant formellement à la jeune fille le statut de victime dans le cadre des poursuites engagées.

Une présomption d’innocence réaffirmée malgré les signalements

Ce nouveau volet vient alourdir la trajectoire d’un suspect déjà visé par plusieurs antécédents, signalements administratifs et plaintes pour des faits de violences sexuelles commises sur des personnes mineures. Bien que les charges pesant sur Jérôme Barella continuent de s’accumuler devant les magistrats, l’homme demeure légalement présumé innocent de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées jusqu’à un éventuel jugement définitif.