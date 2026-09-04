AXIAN et la BAD s’allient pour propulser l’inclusion financière des femmes entrepreneures en Afrique

Une alliance panafricaine majeure vient d'être scellée pour renforcer l'autonomisation économique des femmes dirigeantes grâce aux outils digitaux et à des formations spécialisées.

Le groupe panafricain AXIAN et la Banque africaine de développement (BAD) ont officialisé le 2 septembre 2026 le déploiement d’un vaste programme d’inclusion financière et numérique dédié aux entrepreneures africaines. Cette alliance d’envergure continentale vise à transformer le paysage économique régional en apportant des réponses concrètes aux défis de croissance rencontrés par les femmes dirigeantes d’entreprises.

Le premier volet opérationnel de ce partenariat ambitieux a pour objectif direct de fournir des services financiers numériques adaptés aux besoins spécifiques de plus de 34 000 micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes. Les opérations relatives à cette composante ciblent trois pays d’intervention prioritaires, à savoir Madagascar, la Tanzanie et le Sénégal, afin de dynamiser le tissu entrepreneurial local.

Outre l’accès immédiat aux instruments financiers, un second volet prévoit un vaste plan d’apprentissage structuré autour de la formation de 25 000 femmes. Ces porteuses de projets seront outillées en matière de gestion, d’éducation financière, de compétences numériques et d’entrepreneuriat à travers un réseau élargi à cinq pays : Madagascar, la Tanzanie, le Sénégal, le Togo et les Comores.

Sur le plan opérationnel et technologique, le déploiement de l’initiative s’appuie directement sur l’infrastructure et les plateformes de services financiers développées par le groupe AXIAN, notamment les solutions Mixx et MVola. Ces canaux permettront aux bénéficiaires d’exploiter le paiement mobile, d’accéder au crédit digital et de tirer parti de mécanismes novateurs d’évaluations alternatives de solvabilité.

Un levier pour combler le déficit de financement

L’initiative conjointe bénéficie de l’appui stratégique du programme AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa) de la BAD, ainsi que du soutien actif de la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Ce dispositif coordonné a pour mission première de résorber le déficit de financement qui pénalise les femmes entrepreneures en Afrique, un obstacle systémique aujourd’hui estimé à 49 milliards de dollars.