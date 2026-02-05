Tunisie : colloque sur la préservation de la démocratie face au climat de répression
En Tunisie, les établissements universitaires continuent de servir de lieux où s’expriment librement des opinions, malgré un contexte politique marqué par la répression.
1 min de lecture
L’événement s’est tenu dans l’enceinte d’une faculté qui a autrefois accueilli comme enseignant l’actuel chef de l’État, Kaïs Saïed.
Les 3 et 4 février 2026, un colloque de portée internationale a été organisé sur le thème « Démocratie, populisme, autoritarisme ».
La manifestation académique a été présentée comme un rendez‑vous international consacré aux questions évoquées par son intitulé.
