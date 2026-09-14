« Tu as encore beaucoup à apprendre », Mourinho à Yan Diomande

Titularisé pour la première fois avec le Real Madrid lors de la large victoire contre le Rayo Vallecano, Yan Diomande a reçu les compliments de José Mourinho. L’entraîneur madrilène estime toutefois que le jeune ailier ivoirien doit encore progresser dans sa compréhension tactique du jeu.

Yan Diomande a franchi un nouveau cap avec le Real Madrid. Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig après avoir été recruté pour devenir la signature la plus chère de l’histoire du club, l’ailier ivoirien a connu sa première titularisation sous le maillot merengue samedi, lors du succès 4-1 face au Rayo Vallecano. Jusqu’ici, le jeune joueur s’était contenté de quelques entrées en jeu depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

Pour sa première apparition dans le onze de départ, il a donc eu l’occasion de convaincre José Mourinho, qui a apprécié plusieurs de ses qualités tout en pointant un axe de progression. « Il a encore beaucoup à apprendre sur le plan tactique », a expliqué le technicien portugais. Mourinho reste néanmoins particulièrement enthousiaste concernant les capacités de son jeune attaquant. « On voit bien qu’il a un potentiel incroyable en un contre un, dans ses centres et dans ses frappes. C’est un joueur très fort qui nous offre beaucoup d’options », a-t-il souligné.

La polyvalence de Diomande constitue également un atout précieux aux yeux de son entraîneur. L’Ivoirien peut évoluer sur les deux ailes et représenter une alternative à Vinicius Junior. « Il peut jouer au poste de Vinícius Júnior, ou à droite… Je veux voir Diomande évoluer, car je sais ce que les autres joueurs peuvent m’apporter », a conclu Mourinho. Une première titularisation encourageante pour Diomande, qui devra désormais confirmer les promesses entrevues pour gagner progressivement sa place dans la rotation madrilène.