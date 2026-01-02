Accueil En Brève Trump promet d’aider les manifestants si l’Iran les tue

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi sur son réseau Truth Social que, si l’Iran tirait sur des manifestants pacifiques et les tuait violemment «comme à son habitude», les États-Unis viendraient à leur secours. «Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir», a-t-il ajouté. Ces propos interviennent alors que des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait jeudi six morts en Iran, les premiers décès depuis le début d’une mobilisation contre la vie chère dans le pays.