Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Par BENIN WEB TV
Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Guerre en Ukraine : Trump s’attend à une rencontre «constructive» avec Poutine

Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

Le président Donald Trump a déclaré lundi 11 août que l’or ne serait pas soumis aux nouveaux droits de douane américains, mettant fin à une incertitude née la semaine précédente après la publication d’un document officiel qui avait propulsé le métal précieux à un niveau record. « Un communiqué de Donald J. Trump, président des États‑Unis d’Amérique : l’or ne sera pas soumis aux droits de douane ! », a écrit le chef de l’État sur sa plateforme Truth Social. Le cours de l’or avait atteint un record en fin de semaine dernière, les investisseurs craignant que certains lingots soient finalement assujettis aux taxes annoncées : une mise à jour des douanes américaines, datée du 31 juillet mais rendue publique vendredi, classait en effet les lingots d’un kilogramme et ceux de 100 onces comme soumis à des droits de douane, alors qu’ils étaient jusqu’alors considérés exemptés.

