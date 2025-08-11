Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Le président Donald Trump a déclaré lundi 11 août que l’or ne serait pas soumis aux nouveaux droits de douane américains, mettant fin à une incertitude née la semaine précédente après la publication d’un document officiel qui avait propulsé le métal précieux à un niveau record. « Un communiqué de Donald J. Trump, président des États‑Unis d’Amérique : l’or ne sera pas soumis aux droits de douane ! », a écrit le chef de l’État sur sa plateforme Truth Social. Le cours de l’or avait atteint un record en fin de semaine dernière, les investisseurs craignant que certains lingots soient finalement assujettis aux taxes annoncées : une mise à jour des douanes américaines, datée du 31 juillet mais rendue publique vendredi, classait en effet les lingots d’un kilogramme et ceux de 100 onces comme soumis à des droits de douane, alors qu’ils étaient jusqu’alors considérés exemptés.