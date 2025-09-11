PAR PAYS
Trump annonce que Charlie Kirk recevra à titre posthume la plus haute distinction civile

Par BENIN WEB TV
La Chine annonce le passage récent de son nouveau porte-avions dans le détroit de Taïwan

Netanyahu exclut un État palestinien

La France déploie trois Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais

Biélorussie: Mikola Statkevitch, opposant historique, libéré

Soudan du Sud : le vice-président Riek Machar inculpé pour crimes contre l’humanité

52 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, annonce le président lituanien

La Suède débloque 7,3 milliards d’euros d’aide militaire pour l’Ukraine pour 2026-2027

États-Unis : l’arme du meurtre de l’influenceur Charlie Kirk retrouvée

Canicule d’août 2025 : au moins 280 morts en excès, selon Santé publique France

Pékin s’insurge contre d’éventuelles taxes mexicaines sur les voitures chinoises

Lors d’une cérémonie au Pentagone, jeudi, commémorant les attentats du 11-Septembre, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il remettrait « bientôt » à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté à Charlie Kirk. Il a décrit son proche allié, tué par balle mercredi lors d’une réunion publique, comme un « géant de sa génération » et un « champion de la liberté », précisant que cette remise de la plus haute distinction civile des États-Unis se déroulerait en présence d’une « très grande foule ».

