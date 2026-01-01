Accueil En Brève Trump annonce le retrait de la Garde nationale de Chicago, Portland et Los Angeles

Le mercredi 31 décembre, Donald Trump a annoncé le retrait de la Garde nationale, unité de réserve de l’armée américaine, déployée à Chicago, Portland et Los Angeles, des opérations largement contestées en justice. « Nous retirons la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland », a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social, précisant que « le crime a été considérablement réduit » et que la Garde pourrait revenir « peut-être sous une forme différente et plus forte… ce n’est qu’une question de temps ». Le déploiement des militaires de la Garde nationale avait été bloqué par la Cour suprême à Chicago et par des juges fédéraux à Los Angeles et Portland.