Accueil En Brève Trois tués dans de nouvelles frappes américaines contre le «narcotrafic», selon l’armée

Les États-Unis ont annoncé, mercredi 31 décembre, avoir mené mardi de nouvelles frappes contre des navires que le gouvernement Trump qualifie de trafiquants de drogue, touchant trois bâtiments et faisant au moins trois morts. Selon Southcom, le commandement américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes, publié sur X, «trois personnes à bord du premier navire ont été tuées dans la première frappe» et les personnes à bord des deux autres «ont sauté par-dessus bord et se sont enfuies avant que de nouvelles frappes coulent leurs bateaux». Southcom n’a pas précisé le lieu de l’opération; les frappes américaines visant des navires dans les Caraïbes et le Pacifique ont déjà fait près d’une centaine de victimes, et avec celles de mardi le bilan annoncé s’élève à 110 morts.