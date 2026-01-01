Accueil En Brève Tripoli: Londres analysera la boîte noire du crash d’un avion libyen en Turquie

Tripoli: Londres analysera la boîte noire du crash d’un avion libyen en Turquie

Le Royaume-Uni a accepté d’analyser la boîte noire de l’avion Falcon 50 qui s’est écrasé en Turquie le 23 décembre, causant la mort de huit personnes, dont le chef d’état‑major libyen, a annoncé jeudi le gouvernement de Tripoli. Deux Français faisaient partie des membres d’équipage. Le ministre des Transports du gouvernement d’unité nationale, Mohamed al‑Chahoubi, a déclaré à Tripoli que la coordination pour l’analyse de la boîte noire avait été réalisée directement avec la Grande‑Bretagne, tout en précisant qu’il était impossible, à ce stade, d’estimer la durée nécessaire à la lecture des données, cette échéance dépendant de l’état de l’enregistreur. Les autorités turques ont indiqué qu’une panne électrique pourrait être à l’origine du crash intervenu peu après le décollage. L’enquête se poursuit dans le cadre d’une coopération libyo‑turque avec une participation technique internationale, et ses conclusions seront publiées dès qu’elles seront connues.