Travis Kelce cité comme victime d’une fraude de 35 millions de dollars

Le joueur des Kansas City Chiefs a été cité par les procureurs parmi les victimes du montage frauduleux de Swiftarc. Le montant de sa perte personnelle n’a pas été rendu public.

Travis Kelce figure parmi les victimes citées par les procureurs américains dans l’affaire Swiftarc, un montage frauduleux ayant recueilli plus de 35 millions de dollars auprès d’investisseurs. Le montant éventuellement perdu par la star des Kansas City Chiefs n’a pas été communiqué.

Le nom du fiancé de Taylor Swift a été brièvement mentionné lors de l’audience de condamnation de Siddharth Jawahar, mardi 15 septembre 2026 dans le Missouri. Selon KY3, les procureurs n’ont pas détaillé la situation individuelle des victimes. Les représentants de Kelce et son équipe n’avaient pas réagi dans l’immédiat.

Un article de Forbes publié en 2021 présentait Travis Kelce comme investisseur dans Swiftarc Venture Labs Fund, une entité liée au dispositif. Cette information, rappelée par People, établit un lien public avec Swiftarc, mais ne permet pas de chiffrer son préjudice.

D’après le département américain de la Justice, Jawahar a collecté plus de 35 millions de dollars entre juillet 2016 et décembre 2023. Environ 10 millions seulement auraient été réellement investis. Près de 99 % de l’argent confié à Swiftarc a notamment été concentré dans une seule valeur, Philip Morris Pakistan, dont la chute a été dissimulée aux clients.

Les autorités accusent également le gestionnaire d’avoir utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour rembourser les précédents et financer un train de vie luxueux. Les relevés transmis aux clients faisaient apparaître des bénéfices fictifs alors que leurs placements perdaient de la valeur.

Siddharth Jawahar, 38 ans, avait plaidé coupable en janvier à trois chefs de fraude électronique. Il a été condamné à onze ans de prison et devra verser 31,35 millions de dollars de restitution. L’enquête a été menée par le FBI avec l’appui du bureau du procureur de Manhattan.