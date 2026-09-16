Barça : Hamza Abdelkarim prolonge jusqu’en 2030 après quatre buts en préparation

À 18 ans, l’attaquant égyptien a officialisé sa prolongation avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2030, après une préparation à quatre buts et ses débuts en Liga.

Hamza Abdelkarim a officiellement prolongé son aventure au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2030. L’attaquant égyptien de 18 ans a signé son nouveau contrat après avoir convaincu pendant la préparation estivale, marquée par quatre buts et ses premières minutes avec l’équipe première.

Le Barça avait annoncé l’accord le 11 septembre avant la signature formelle. Le club catalan a confirmé ce mercredi la prolongation du jeune avant-centre, quelques semaines après son transfert définitif sous les couleurs blaugrana.

Arrivé en février 2026 en prêt en provenance d’Al Ahly, Abdelkarim s’était rapidement distingué avec les U19. Le club indique qu’il avait inscrit neuf buts en six matches de championnat, dont un triplé lors d’un succès 9-0 contre Montecarlo.

Ses performances lui ont ouvert les portes du groupe d’Hansi Flick cet été. Avec quatre buts en préparation, l’international égyptien a terminé meilleur buteur du Barça pendant la présaison avant de faire ses débuts officiels en équipe première le 31 août contre le Rayo Vallecano.

Le nouveau contrat lie désormais Abdelkarim au FC Barcelone jusqu’à l’été 2030. Le joueur de 18 ans poursuit sa progression entre l’équipe de développement et le groupe professionnel après ses premières apparitions avec les seniors.