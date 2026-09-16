Afrique du Sud : les ventes au détail accélèrent à 3,4 % en juillet

Les ventes au détail ont augmenté de 3,4 % sur un an en juillet en Afrique du Sud, après une hausse révisée à 1,1 % en juin. Sur un mois, les ventes corrigées des variations saisonnières ont progressé de 2,5 %.

Les ventes au détail en Afrique du Sud ont accéléré de 3,4 % sur un an en juillet 2026, contre 1,1 % en juin après révision, selon les données publiées mercredi 16 septembre par Statistics South Africa.

Sur un mois, les ventes corrigées des variations saisonnières ont progressé de 2,5 % en juillet. Elles avaient reculé de 0,8 % en juin après une hausse de 0,1 % en mai.

Les magasins généralistes ont apporté la plus forte contribution à la progression annuelle, avec des ventes en hausse de 3,2 % et une contribution de 1,3 point de pourcentage. Les autres détaillants ont progressé de 6,8 %, pour une contribution de 0,8 point.

Les ventes de textiles, vêtements, chaussures et articles en cuir ont augmenté de 2,9 %. Les commerces spécialisés dans l’alimentation, les boissons et le tabac ont enregistré une hausse de 4,8 %.

Sur les trois mois terminés en juillet, les ventes au détail ont progressé de 2,2 % par rapport à la même période de 2025. Corrigées des variations saisonnières, elles ont augmenté de 1,0 % par rapport aux trois mois précédents.

La publication de juillet marque une accélération après la croissance annuelle révisée à 1,1 % en juin, tandis que Statistics South Africa chiffre la hausse mensuelle de juillet à 2,5 %.