Barça: Rodri ouvre la porte à une arrivée de Julian Alvarez

Ancien coéquipier de Julian Alvarez à Manchester City, Rodri ne serait pas contre l’idée de retrouver l’attaquant argentin au FC Barcelone. Le milieu espagnol a même clairement affiché son enthousiasme à l’idée de voir le joueur de l’Atlético de Madrid rejoindre la Catalogne.

Rodri n’a pas caché son admiration pour Julian Alvarez. Désormais réunis au FC Barcelone, les deux hommes pourraient-ils de nouveau évoluer sous le même maillot ? Le milieu espagnol a en tout cas ouvert la porte à cette possibilité. Interrogé par Mundo Deportivo sur l’éventualité de recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Rodri s’est montré catégorique. « Est-ce que je le recruterais ici ? Bien sûr », a-t-il répondu.

Le Ballon d’Or 2024 connaît parfaitement les qualités de l’international argentin. Les deux joueurs ont partagé le vestiaire de Manchester City pendant deux saisons, une période qui a permis à Rodri de mesurer le potentiel de son ancien partenaire. « Je pense que c’est un joueur sensationnel. Je le prendrais ici sans hésiter », a poursuivi le milieu de terrain. Et Rodri ne tarit pas d’éloges sur Alvarez : « J’ai eu la chance de jouer avec lui pendant deux ans, et je pense que c’est un joueur incroyable, vraiment incroyable. » Le nom de Julian Alvarez a régulièrement circulé du côté de Barcelone, mais l’Atlético de Madrid ne semble pas disposé à se séparer de son attaquant argentin. Malgré cet intérêt, le club madrilène avait finalement fermé la porte à un départ vers la Catalogne.