La DEA a perquisitionné le domicile de Hayden Panettiere après sa mort

La DEA a fouillé le domicile californien de Hayden Panettiere neuf jours après sa mort. Les autorités recherchaient des éléments liés à de possibles médicaments illicites, mais la cause officielle du décès reste indéterminée.

La Drug Enforcement Administration (DEA) a perquisitionné, le 25 août, le domicile californien de Hayden Panettiere, neuf jours après la mort de l’actrice. Les agents recherchaient des éléments liés à de possibles achats de médicaments hors circuit légal, selon plusieurs médias américains.

People rapporte que la fouille était menée en vertu d’un mandat visant d’éventuels stupéfiants illicites. TMZ, qui a révélé cette opération mardi 15 septembre, indique que les enquêteurs fédéraux ont cherché des substances contrôlées ainsi que des objets susceptibles d’éclairer leur provenance.

Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans « Heroes », « Nashville » et la saga « Scream », avait été retrouvée inconsciente le 16 août dans un logement à Greenville, en Caroline du Sud. Les secours n’avaient pas pu la réanimer. L’actrice avait 36 ans.

Le bureau du coroner du comté de Greenville a toutefois rappelé le 14 septembre que la cause et les circonstances exactes du décès restent indéterminées. Les analyses toxicologiques sont toujours attendues. L’autopsie n’a révélé aucun traumatisme pouvant expliquer la mort.

Le Los Angeles Times avait précédemment indiqué que l’enquête portait notamment sur la possible origine de comprimés obtenus sans ordonnance. Ces informations décrivent une piste de travail : aucune autorité n’a encore établi publiquement qu’un produit précis avait causé la mort de Hayden Panettiere.

Aucune arrestation n’a été annoncée à ce stade. La perquisition confirme l’ouverture d’un volet fédéral, sans permettre de conclure à une overdose ni d’attribuer une responsabilité tant que les résultats officiels n’ont pas été communiqués.