Éliminatoires CAN 2027, Côte d’Ivoire: Hervé Renard dévoile sa première liste avec plusieurs nouveautés

Nommé à la tête des Éléphants, Hervé Renard a dévoilé ce mercredi son premier groupe. Le technicien français a choisi d’injecter du sang neuf tout en conservant plusieurs cadres de la sélection ivoirienne.

Hervé Renard est officiellement passé aux choses sérieuses avec la Côte d’Ivoire. Pour son premier rassemblement depuis sa nomination au poste de sélectionneur, le technicien français a dévoilé une liste marquée par plusieurs changements. Huit joueurs font leur apparition dans le groupe convoqué par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine. Christ Tapé, Kassoum Ouattara, Yann Gboho, Amadou Koné, Eddy Doué, Malick Yalcouyé, Patrick Zabi et Ryan Fofana ont ainsi été appelés pour cette première échéance sous les ordres du Français.

Renard n’a toutefois pas bouleversé l’ossature de l’équipe. Dans les buts, Yahia Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont sont présents. La défense conserve également plusieurs de ses habitués, à l’image d’Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Guéla Doué et Ousmane Diomandé. Dans l’entrejeu, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré restent des figures importantes du groupe. Ils seront accompagnés notamment par Christ Inao, ainsi que par les nouveaux venus Malick Yalcouyé, Eddy Doué et Patrick Zabi.

Le secteur offensif présente lui aussi un mélange d’expérience et de jeunesse. Yan Diomandé, Bazoumana Touré, Ange Yoan Bonny, Elye Wahi et Nicolas Pépé figurent dans la sélection, tout comme Yann Gboho et Ryan Fofana. La Côte d’Ivoire affrontera le Ghana le 24 septembre et la Somalie le mardi 29 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, avant un amical face au Cameroun le 3 octobre.

La liste de la Côte d’Ivoire :

Gardiens : Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koné

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Ghislain Konan, Guéla Doué, Ouattara Kassoum, Odilon Kossounou, Ousmane Diomandé, Christ Tapé

Milieux de terrain : Amadou Koné, Eddy Doué, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Inaho Oulai, Malick Yalcouye, Patrick Zabi Gueu

Attaquants : Ange-Yoan Bonny, Bazoumana Toure, Elye Wahi, Nicolas Pépé, Ryan Fofana, Yan Diomandé, Yann Gboho