Ghana : Zonda Tec porte sa capacité à 3 000 véhicules par an

La troisième phase de l’usine Zonda Tec de Tema porte sa capacité annuelle à environ 3 000 véhicules. L’expansion doit aussi créer près de 1 000 emplois indirects.

Zonda Tec Ghana a porté la capacité annuelle de son usine d’assemblage de Tema à environ 3 000 véhicules lourds et légers avec la mise en service de sa troisième phase, inaugurée le 15 septembre par le président John Dramani Mahama.

L’extension doit également accroître fortement l’emploi autour du site. Selon les données présentées lors de l’inauguration, l’investissement devrait presque doubler les effectifs directs de l’entreprise et créer environ 1 000 emplois indirects dans la logistique, la maintenance, la fourniture de composants et la distribution.

Le site assemble des poids lourds, des voitures particulières, des véhicules utilitaires sport et des camions légers de plusieurs marques chinoises. L’augmentation de capacité renforce l’offre locale dans un marché où le Ghana cherche à réduire sa dépendance aux véhicules importés.

Le gouvernement veut parallèlement durcir les conditions d’accès aux avantages fiscaux accordés à l’assemblage local. John Dramani Mahama a annoncé qu’un nouveau seuil de contenu produit au Ghana serait exigé pour bénéficier des exonérations de TVA.

Cette révision doit distinguer les opérations d’assemblage créant réellement de la valeur locale des montages limités sur des véhicules presque entièrement importés. L’exécutif veut aussi encourager la fabrication locale de composants comme les batteries, pneus, faisceaux électriques, sièges, vitrages, plastiques et pièces métalliques.

Zonda Tec a également créé une académie de formation aux métiers automobiles et une fondation proposant des bourses de spécialisation en Chine. Le ministre des Finances doit présenter le nouveau dispositif d’incitations fiscales dans le prochain budget national.