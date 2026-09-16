Eliana Moreno et George Marciniw tués dans le crash de NewsChopper4

Eliana Moreno et George Marciniw, membres de l’équipe aérienne de NBC4 et Telemundo 52, sont morts dans le crash de leur hélicoptère pendant une couverture à Los Angeles. Une enquête fédérale est ouverte.

La journaliste aérienne Eliana Moreno et le pilote George Marciniw sont morts mardi 15 septembre dans le crash de NewsChopper4 à Los Angeles. Leur hélicoptère couvrait pour NBC4 et Telemundo 52 un autre accident de la circulation survenu dans le quartier de Chatsworth.

L’appareil s’est écrasé peu avant 19 heures dans une zone commerciale, à environ 1,6 kilomètre de la collision entre un véhicule et un bus qu’il suivait depuis les airs. Le choc a provoqué un incendie qui a endommagé plusieurs véhicules et conteneurs, selon NBC Los Angeles.

Eliana Moreno, journaliste et cadreuse aérienne, et George Marciniw, pilote expérimenté, travaillaient tous deux pour l’opérateur Angel City Air. Une troisième personne, qui se trouvait au sol, a également été tuée. Son identité n’avait pas encore été rendue publique mercredi matin.

NBC4 a annoncé la perte de son équipage pendant son direct. La présentatrice Colleen Williams a expliqué à l’antenne que la rédaction avait perdu le contact avec l’hélicoptère avant d’obtenir la confirmation du crash. La chaîne et Telemundo 52 ont ensuite adressé leurs condoléances aux familles, aux proches et aux collègues des victimes.

La cause de l’accident reste inconnue. Le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration ont ouvert une enquête, rapportent l’Associated Press et Reuters. Aucune défaillance précise ni erreur humaine n’a été officiellement attribuée à ce stade.

Moreno participait aux couvertures aériennes de plusieurs médias du sud de la Californie depuis 2010. Elle volait avec Marciniw depuis 2023, précise NBC4. Le Los Angeles Times souligne que leurs confrères ont poursuivi l’édition spéciale malgré l’annonce de la mort de leurs collègues.