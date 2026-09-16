Barack et Michelle Obama annoncent la mort de leur chienne Sunny

Barack et Michelle Obama ont annoncé la mort de Sunny, leur chienne de 13 ans, ancienne pensionnaire de la Maison-Blanche.

Barack et Michelle Obama ont annoncé, mercredi 16 septembre 2026, la mort de Sunny, leur chienne d’eau portugaise âgée de 13 ans. Compagne de la famille pendant treize années, elle avait vécu à la Maison-Blanche durant le second mandat de l’ancien président américain.

Le message commun publié sur Instagram retrace surtout une vie faite de jeux et d’aventures. Les Obama décrivent Sunny comme un membre « précieux » de leur famille et disent qu’elle leur manquera terriblement.

Sunny avait rejoint la famille en août 2013, quelques mois après le début du second mandat de Barack Obama. Elle partageait alors le quotidien de Bo, l’autre chien d’eau portugais des Obama, mort d’un cancer en 2021.

L’ancien président se souvient d’une chienne athlétique, débordante d’énergie et capable de bondir au-dessus des haies de la pelouse sud de la Maison-Blanche. Malgré sa race, traditionnellement à l’aise dans l’eau, Sunny détestait se mouiller. Elle préférait aussi la compagnie des humains à celle des autres chiens, à l’exception de Bo, qu’elle protégeait avec attention.

La chienne noire était devenue une figure familière de la présidence Obama. Elle apparaissait lors de rendez-vous publics, dans les décors de Noël de la Maison-Blanche et sur des photographies officielles aux côtés de Barack, Michelle, Malia et Sasha Obama.

Dans leur hommage, les Obama imaginent Sunny retrouvant désormais son « grand frère » Bo. Le couple n’a pas indiqué la cause de son décès, survenu mardi 15 septembre.